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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Слован
Сигма - Слован: обзор матча 20 марта 2022
Сигма
20.03.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Слован
25'
J. Navratil
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Слован
Желтая карточка
К. Данек
90'
+5
Желтая карточка
V. Benes
90'
+5
Желтая карточка
М. Мачик
90'
+3
Замена
D. Vanecek
️️️️
О. Змозла
90'
77'
Замена
Ф. Гавелка
️️️️
И. Рондич
Замена
Р. Хубник
️️️️
М. Хытил
77'
Замена
M. Vepřek
️️️️
T. Zahradníček
77'
Желтая карточка
А. Русек
75'
Замена
А. Русек
️️️️
Р. Брейте
67'
Замена
J. Matoušek
️️️️
J. Navratil
67'
61'
Замена
K. Meszaros
️️️️
М. Фукала
61'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Я. Микула
59'
Желтая карточка
М. Пурзитидис
46'
Замена
Д. Висински
️️️️
М. Рабушич
ГОЛ! 1:0!
J. Navratil
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Jiří Spáčil
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
30
Юрай Хватал
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
4
Христ Тьехи
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Сигма
21
Michal Vepřek
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
17
David Vanecek
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
10
Филип Гавелка
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
9
Денис Висински
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
3-5-2
7
Брейте
32
21
Змозла
21
Емелка
30
9
Данек
13
Хытил
30
Хватал
8
44
Мачик
23
3-4-3
34
Кноблох
23
Гебре Селасси
3
Микула
22
Фукала
8
Фридек
10
Матушек
15
Рондич
3
Косцельник
7
Рабушич
37
Пурзитидис
4
Тьехи
23
21
21
23
13
Хытил
4
Хубник
4
Хубник
13
Хытил
30
30
30
30
21
Змозла
17
17
21
Змозла
7
Брейте
9
Русек
9
Русек
7
Брейте
15
Рондич
10
Гавелка
10
Гавелка
15
Рондич
7
Рабушич
9
Висински
9
Висински
7
Рабушич
3
Микула
9
Юсуф
9
Юсуф
3
Микула
22
Фукала
0
0
22
Фукала
Остались в запасе
Сигма
Слован
0
P. Slamena
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
0
P. Slamena
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Сигма - Слован
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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