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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Теплице
Сигма - Теплице: обзор матча 27 февраля 2022
Сигма
27.02.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Теплице
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Теплице
90'
+3
Замена
V. Prošek
️️️️
Д. Трубац
90'
Замена
J. Knapik
️️️️
Я. Фортельный
86'
Замена
D. Ledecky
️️️️
Ф. Жак
Замена
P. Zifcak
️️️️
J. Navratil
80'
Желтая карточка
J. Navratil
77'
77'
Желтая карточка
Я. Фортельный
73'
Желтая карточка
Ф. Жак
Замена
А. Русек
️️️️
L. Gressak
64'
46'
Замена
Р. Юкл
️️️️
Д. Больевич
38'
Желтая карточка
T. Kucera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
30
Юрай Хватал
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Теплице
22
Jan Knapik
ЦЗ
35
Václav Prošek
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
4-5-1
7
Брейте
32
21
Емелка
0
21
Змозла
93
9
Данек
13
Хытил
30
Хватал
30
44
Мачик
4-4-3
0
13
Тижани
17
33
Больевич
23
Маречек
27
Трубац
7
Жак
0
10
Сейк
8
Фортельный
30
30
11
11
30
0
9
Русек
9
Русек
0
8
Фортельный
22
22
8
Фортельный
27
Трубац
35
35
27
Трубац
33
Больевич
19
Юкл
19
Юкл
33
Больевич
7
Жак
0
0
7
Жак
Остались в запасе
Сигма
Теплице
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
2
Ян Шейбал
ЦП
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
Остались в запасе
2
Ян Шейбал
ЦП
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Сигма - Теплице
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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