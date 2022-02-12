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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Теплице
Баник - Теплице: обзор матча 12 февраля 2022
Баник
12.02.2022, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
2 : 4
Завершен
Теплице
21'
Л. Алмаши
83'
Л. Алмаши
90+4'
J. Mareš
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баник - Теплице
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
J. Mareš
90'
+3
Желтая карточка
A. Hycka
Желтая карточка
Я. Свозил
90'
+1
89'
Замена
L. Kodad
️️️️
Я. Фортельный
85'
Желтая карточка
T. Grigar
ГОЛ! 2:0!
Л. Алмаши
Пас отдал
J. Fleisman
83'
Замена
Д. Бухта
️️️️
Š. Falta
72'
Желтая карточка
М. Члумецки
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. Алмаши
Пас отдал
J. Fleisman
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Баник
27
Давид Лишка
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
5
Jiri Boula
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
Теплице
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
3-2-3-3
2
Ндефе
23
Свозил
20
25
4
Члумецки
32
Будински
26
Калоц
45
Экпай
1
23
Клима
99
Алмаши
4-3-3
0
13
Тижани
17
33
Больевич
0
23
Маречек
27
Трубац
19
Юкл
8
Фортельный
30
20
19
Бухта
19
Бухта
20
8
Фортельный
3
3
8
Фортельный
Остались в запасе
Баник
Теплице
27
Давид Лишка
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
0
D. Ledecky
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
27
Давид Лишка
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
Остались в запасе
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
0
D. Ledecky
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Баник - Теплице
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
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