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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Млада Болеслав
Сигма - Млада Болеслав: обзор матча 13 февраля 2022
Сигма
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
64'
М. Хытил
79'
О. Змозла
47'
М. Матейовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Млада Болеслав
Замена
M. Vepřek
️️️️
К. Данек
90'
+3
Пенальти не реализован!
А. Русек
84'
84'
Замена
В. Смрз
️️️️
D. Simek
80'
Желтая карточка
V. Stransky
ГОЛ! 2:1!
О. Змозла
79'
73'
Замена
V. Stransky
️️️️
L. Muzik
ГОЛ! 1:1!
М. Хытил
Пас отдал
О. Змозла
64'
Замена
А. Русек
️️️️
L. Gressak
55'
Желтая карточка
P. Gonzalez
54'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Матейовски
Пас отдал
Эвертон
43'
Желтая карточка
М. Сухи
Желтая карточка
L. Gressak
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
8
Jiří Spáčil
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
30
Юрай Хватал
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Сигма
21
Michal Vepřek
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Млада Болеслав
28
Daniel Langhamer
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
4-5
7
Брейте
32
21
Емелка
0
21
Змозла
93
9
Данек
13
Хытил
30
Хватал
8
2-1-5
33
28
17
Сухи
23
Дудера
11
Данчак
77
18
Ладра
32
Эвертон
8
Матейовски
9
Данек
21
21
9
Данек
0
9
Русек
9
Русек
0
28
42
Смрз
42
Смрз
28
9
12
12
9
Остались в запасе
Сигма
Млада Болеслав
30
Jakub Matoušek
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
28
Daniel Langhamer
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
30
Jakub Matoušek
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Остались в запасе
28
Daniel Langhamer
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Сигма - Млада Болеслав
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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