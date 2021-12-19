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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Млада Болеслав
Теплице - Млада Болеслав: обзор матча 19 декабря 2021
Теплице
19.12.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Млада Болеслав
38'
Т. Ладра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Млада Болеслав
83'
Замена
С. Данчак
️️️️
М. Хлаваты
76'
Желтая карточка
Д. Дудера
75'
Замена
Д. Фила
️️️️
М. Шкода
75'
Замена
L. Masek
️️️️
Эвертон
Желтая карточка
Р. Юкл
69'
Пенальти не реализован!
Я. Фортельный
68'
Замена
D. Ledecky
️️️️
M. Succar
61'
53'
Желтая карточка
М. Матейовски
Замена
L. Kodad
️️️️
Л. Маречек
46'
Замена
J. Rezek
️️️️
J. Mareš
46'
39'
Желтая карточка
В. Смрз
38'
ГОЛ! 0:1!
Т. Ладра
Желтая карточка
Я. Шейбал
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
32
Эвертон
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Теплице
13
Stepan Krunert
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
18
David Pichal
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
3-3-5
0
22
17
23
Маречек
2
Шейбал
27
Трубац
8
Фортельный
19
11
19
Юкл
30
1-3-5
33
17
Сухи
23
Дудера
39
Юрасек
42
Смрз
27
7
Шкода
18
Ладра
8
Матейовски
19
Хлаваты
11
21
21
11
23
Маречек
3
3
23
Маречек
19
0
0
19
19
Хлаваты
11
Данчак
11
Данчак
19
Хлаваты
32
Эвертон
9
9
32
Эвертон
7
Шкода
11
Фила
11
Фила
7
Шкода
Остались в запасе
Теплице
Млада Болеслав
13
Stepan Krunert
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
34
Pavel Halouska
ВР
18
David Pichal
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
13
Stepan Krunert
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
18
David Pichal
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Теплице - Млада Болеслав
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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Млада Болеслав
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
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«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
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2021.09.01 12:53
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