Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Фастав
Сигма - Фастав: обзор матча 19 декабря 2021
Сигма
19.12.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Фастав
25'
А. Русек
63'
А. Фантис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Фастав
90'
+3
Замена
J. Kolar
️️️️
M. Hlinka
90'
Замена
M. Necas
️️️️
В. Чантуришвили
81'
Замена
M. Fillo
️️️️
T.
81'
Замена
R. Matejov
️️️️
R. Reiter
Замена
V. Benes
️️️️
О. Змозла
69'
Замена
J. Matoušek
️️️️
T. Zahradníček
69'
67'
Желтая карточка
В. Прохазка
Желтая карточка
О. Змозла
64'
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Фантис
Пас отдал
В. Чантуришвили
ГОЛ! 1:0!
А. Русек
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
13
Ян Стейскал
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Сигма
32
Vit Benes
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Фастав
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
20
Libor Bobcik
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
4-3-2
7
Брейте
0
21
21
Змозла
4
Хубник
30
Хватал
9
Данек
8
23
9
Русек
3-3-5
88
26
Прохазка
2
7
Чантуришвили
44
Конде
7
1
19
Враштил
24
15
Фантис
88
Пожнар
21
Змозла
32
32
21
Змозла
23
30
30
23
7
16
16
7
24
0
0
24
88
28
28
88
7
Чантуришвили
25
25
7
Чантуришвили
Остались в запасе
Сигма
Фастав
22
Флоран Пулоло
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
22
Флоран Пулоло
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Сигма - Фастав
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
Новости команд
Все
Сигма
Фастав
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+