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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Фастав
Теплице - Фастав: обзор матча 04 декабря 2021
Теплице
04.12.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Фастав
61'
Я. Фортельный
64'
Я. Шейбал
68'
J. Mareš
90+3'
Д. Трубац
57'
R. Hruby
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Фастав
ГОЛ! 4:1!
Д. Трубац
Пас отдал
T. Vondrasek
90'
+3
Замена
L. Kodad
️️️️
Я. Фортельный
90'
85'
Замена
M. Fillo
️️️️
R. Reiter
Замена
S. Krunert
️️️️
J. Mareš
84'
78'
Замена
L. Bobcik
️️️️
R. Hruby
78'
Замена
M. Necas
️️️️
А. Фантис
ГОЛ! 3:1!
J. Mareš
Пас отдал
Я. Фортельный
68'
ГОЛ! 2:1!
Я. Шейбал
Пас отдал
J. Knapik
64'
63'
Желтая карточка
М. Чедидла
ГОЛ! 1:1!
Я. Фортельный
61'
Замена
D. Ledecky
️️️️
J. Rezek
59'
57'
ГОЛ! 0:1!
R. Hruby
50'
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
Y. Drame
Желтая карточка
Я. Фортельный
49'
46'
Замена
M. Hlinka
️️️️
T.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
21
Jan Rezek
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Теплице
13
Stepan Krunert
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
19
Matías Succar
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Фастав
44
Jan Siska
ВР
88
Marek Hlinka
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
25
Martin Necas
ЦФ
4-3-4
4
Члумецки
22
17
0
21
2
Шейбал
27
Трубац
8
Фортельный
30
11
19
Юкл
1-5-5
2
68
Янецки
8
44
Конде
18
Чедидла
7
27
15
Фантис
24
1
19
Враштил
11
13
13
11
21
0
0
21
8
Фортельный
3
3
8
Фортельный
24
88
88
24
27
22
22
27
8
20
20
8
7
0
0
7
15
Фантис
25
25
15
Фантис
Остались в запасе
Теплице
Фастав
0
T. Kucera
ЦП
19
Matías Succar
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
44
Jan Siska
ВР
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
0
T. Kucera
ЦП
19
Matías Succar
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Теплице - Фастав
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
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