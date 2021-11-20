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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Фастав
Млада Болеслав - Фастав: обзор матча 20 ноября 2021
Млада Болеслав
20.11.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Фастав
25'
М. Шкода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Фастав
Желтая карточка
Д. Дудера
87'
Замена
Д. Фила
️️️️
М. Шкода
84'
81'
Замена
M. Necas
️️️️
R. Matejov
81'
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
T.
Замена
Д. Юрасек
️️️️
Эвертон
77'
70'
Замена
M. Hlinka
️️️️
Я. Янецки
70'
Замена
А. Фантис
️️️️
В. Чантуришвили
Замена
L. Masek
️️️️
М. Хлаваты
63'
Замена
Т. Ладра
️️️️
J. Skalák
63'
42'
Желтая карточка
В. Чантуришвили
Желтая карточка
М. Матейовски
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Шкода
Пас отдал
D. Preisler
25'
Желтая карточка
В. Смрз
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
39
Давид Юрасек
ЦП
9
Ladislav Muzik
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
Фастав
44
Jan Siska
ВР
88
Marek Hlinka
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
15
Антонин Фантис
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
2-3-5
33
44
Карафиат
17
Сухи
23
Дудера
9
42
Смрз
19
Хлаваты
7
Шкода
32
Эвертон
8
Матейовски
27
2-4-5
16
26
Прохазка
18
Чедидла
44
Конде
68
Янецки
7
Чантуришвили
27
1
19
Враштил
24
88
Пожнар
32
Эвертон
39
Юрасек
39
Юрасек
32
Эвертон
9
18
Ладра
18
Ладра
9
7
Шкода
11
Фила
11
Фила
7
Шкода
19
Хлаваты
9
9
19
Хлаваты
68
Янецки
88
88
68
Янецки
24
22
22
24
7
Чантуришвили
15
Фантис
15
Фантис
7
Чантуришвили
16
25
25
16
Остались в запасе
Млада Болеслав
Фастав
34
Pavel Halouska
ВР
9
Ladislav Muzik
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
9
Ladislav Muzik
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Млада Болеслав - Фастав
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
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Млада Болеслав
Фастав
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