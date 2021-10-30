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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Словацко
Сигма - Словацко: обзор матча 30 октября 2021
Сигма
30.10.2021, суббота, 19:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Словацко
71'
П. Рейнберк
80'
Р. Сисилия
90+4'
Д. Хользер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Словацко
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Д. Хользер
90'
+2
Замена
П. Шимко
️️️️
Л. Садилек
90'
Замена
М. Томич
️️️️
В. Юрецка
80'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сисилия
Пас отдал
Я. Калабишка
Замена
J. Matoušek
️️️️
R. Latal
74'
Замена
А. Русек
️️️️
К. Данек
74'
71'
ГОЛ! 0:1!
П. Рейнберк
70'
Замена
В. Даничек
️️️️
М. Петржела
70'
Замена
Д. Хользер
️️️️
J. Navratil
Желтая карточка
Р. Брейте
50'
46'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
М. Кохут
Желтая карточка
P. Gonzalez
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
4-3-3
7
Брейте
32
4
Хубник
21
Змозла
17
Гала
9
Данек
93
19
23
11
44
Мачик
2-5-2-1
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
11
Петржела
21
Кохут
91
Калабишка
20
Хавлик
30
18
Садилек
23
Рейнберк
15
Юрецка
19
30
30
19
9
Данек
9
Русек
9
Русек
9
Данек
18
Садилек
4
Шимко
4
Шимко
18
Садилек
30
95
Хользер
95
Хользер
30
11
Петржела
28
Даничек
28
Даничек
11
Петржела
15
Юрецка
27
Томич
27
Томич
15
Юрецка
21
Кохут
22
Сисилия
22
Сисилия
21
Кохут
Остались в запасе
Сигма
Словацко
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Сигма - Словацко
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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