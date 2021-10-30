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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Слован
Теплице - Слован: обзор матча 30 октября 2021
Теплице
30.10.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Слован
38'
O. Mazuch
2'
Я. Матушек
90+3'
И. Рондич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Слован
Желтая карточка
M. Succar
90'
+6
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
И. Рондич
Желтая карточка
М. Члумецки
90'
+1
Красная карточка
J. Knapik
85'
Замена
M. Succar
️️️️
L. Kodad
82'
81'
Замена
M. Faško
️️️️
М. Косцельник
81'
Замена
J. Necas
️️️️
Я. Матушек
79'
Желтая карточка
И. Рондич
Замена
P. Moulis
️️️️
Я. Фортельный
73'
68'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
Ф. Гавелка
68'
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Рабушич
62'
Замена
И. Рондич
️️️️
К. Фридек
Замена
K. Hasil
️️️️
O. Mazuch
56'
Замена
Д. Трубац
️️️️
T. Vondrasek
46'
ГОЛ! 1:1!
O. Mazuch
Пас отдал
S. Krunert
38'
15'
Желтая карточка
Ф. Гавелка
2'
ГОЛ! 0:1!
Я. Матушек
Пас отдал
М. Рабушич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
13
Stepan Krunert
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
4
Христ Тьехи
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Теплице
22
Вичу Булмага
ЦЗ
18
Karel Hasil
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
15
Имад Рондич
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
3-2-3-3
22
3
17
0
4
Члумецки
23
Маречек
21
13
30
8
Фортельный
3
4-4-2
34
Кноблох
23
Гебре Селасси
4
Плехаты
37
Халуш
3
Микула
8
Фридек
10
Гавелка
10
Матушек
3
Косцельник
7
Рабушич
4
Тьехи
3
18
18
3
17
27
Трубац
27
Трубац
17
8
Фортельный
10
10
8
Фортельный
3
19
19
3
8
Фридек
15
Рондич
15
Рондич
8
Фридек
10
Гавелка
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
10
Гавелка
3
Косцельник
23
23
3
Косцельник
7
Рабушич
9
Юсуф
9
Юсуф
7
Рабушич
10
Матушек
0
0
10
Матушек
Остались в запасе
Теплице
Слован
22
Вичу Булмага
ЦЗ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
82
Olivier Vliegen
ВР
14
Dominik Gembicky
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
22
Вичу Булмага
ЦЗ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
14
Dominik Gembicky
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Теплице - Слован
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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