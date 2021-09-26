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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Сигма
Теплице - Сигма: обзор матча 26 сентября 2021
Теплице
26.09.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Сигма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Сигма
81'
Замена
J. Matoušek
️️️️
А. Русек
Желтая карточка
D. Lanka
76'
Замена
M. Succar
️️️️
P. Moulis
72'
67'
Замена
К. Данек
️️️️
P. Gonzalez
60'
Желтая карточка
Р. Брейте
46'
Замена
P. Zifcak
️️️️
T. Zahradníček
35'
Желтая карточка
P. Gonzalez
Замена
S. Krunert
️️️️
O. Mazuch
28'
Желтая карточка
Я. Фортельный
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Юрай Хватал
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
18
Karel Hasil
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
4-1-5
4
Члумецки
3
17
22
27
Трубац
26
21
10
11
19
Юкл
3-3-4
7
Брейте
17
Гала
21
Емелка
21
Змозла
22
Пулоло
30
Хватал
93
9
Русек
16
23
44
Мачик
3
13
13
3
10
19
19
10
93
9
Данек
9
Данек
93
9
Русек
30
30
9
Русек
23
11
11
23
Остались в запасе
Теплице
Сигма
0
A. Hycka
ЦЗ
18
Karel Hasil
ЦЗ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
13
Ян Стейскал
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
0
A. Hycka
ЦЗ
18
Karel Hasil
ЦЗ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Теплице - Сигма
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
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