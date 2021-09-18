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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Млада Болеслав
Слован - Млада Болеслав: обзор матча 18 сентября 2021
Слован
18.09.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
82'
А. Юсуф (П)
87'
Л. Тупта
29'
Д. Дудера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Млада Болеслав
ГОЛ! 2:1!
Л. Тупта
Пас отдал
А. Юсуф
87'
83'
Замена
O. Zahustel
️️️️
Эвертон
83'
Замена
Д. Фила
️️️️
М. Шкода
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Юсуф
82'
81'
Красная карточка
J. Skalák
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
Х. Тьехи
77'
Замена
Л. Тупта
️️️️
Ф. Гавелка
77'
74'
Замена
D. Masek
️️️️
М. Матейовски
62'
Замена
L. Masek
️️️️
Т. Ладра
62'
Замена
В. Смрз
️️️️
М. Хлаваты
Замена
К. Фридек
️️️️
Я. Матушек
59'
Замена
А. Юсуф
️️️️
M. Faško
59'
56'
Желтая карточка
J. Skalák
Желтая карточка
J. Necas
49'
Желтая карточка
Х. Тьехи
45'
+1
45'
Желтая карточка
М. Хлаваты
Замена
J. Necas
️️️️
K. Meszaros
41'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дудера
Пас отдал
Д. Юрасек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
15
Имад Рондич
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
4
Христ Тьехи
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
39
Давид Юрасек
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Кристиан Фридек
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Млада Болеслав
0
O. Zahustel
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
4-3-3
34
Кноблох
3
Микула
4
Плехаты
37
Халуш
23
Гебре Селасси
15
Рондич
10
Матушек
10
Гавелка
4
Тьехи
23
0
2-3-5
34
17
Сухи
44
Карафиат
39
Юрасек
23
Дудера
9
7
Шкода
18
Ладра
32
Эвертон
8
Матейовски
19
Хлаваты
10
Гавелка
29
Тупта
29
Тупта
10
Гавелка
10
Матушек
8
Фридек
8
Фридек
10
Матушек
0
0
0
0
23
9
Юсуф
9
Юсуф
23
4
Тьехи
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
4
Тьехи
32
Эвертон
0
0
32
Эвертон
19
Хлаваты
42
Смрз
42
Смрз
19
Хлаваты
18
Ладра
9
9
18
Ладра
7
Шкода
11
Фила
11
Фила
7
Шкода
8
Матейовски
6
6
8
Матейовски
Остались в запасе
Слован
Млада Болеслав
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
11
Самуэль Данчак
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
Остались в запасе
11
Самуэль Данчак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Слован - Млада Болеслав
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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Слован
Млада Болеслав
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
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