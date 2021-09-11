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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Баник
Теплице - Баник: обзор матча 11 сентября 2021
Теплице
11.09.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Баник
62'
Д. Трубац
66'
Л. Алмаши
80'
O. Mazuch (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Баник
Желтая карточка
J. Knapik
90'
+3
Желтая карточка
M. Succar
90'
+1
Замена
K. Hasil
️️️️
S. Krunert
86'
80'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
O. Mazuch
Пас отдал
J. Fleisman
79'
Замена
Д. Гранечны
️️️️
Д. Ндефе
Замена
P. Moulis
️️️️
Я. Фортельный
78'
72'
Замена
Я. Юрошка
️️️️
Р. Поточны
Желтая карточка
S. Krunert
71'
68'
Желтая карточка
Й. Сор
66'
ГОЛ! 1:1!
Л. Алмаши
Пас отдал
Р. Поточны
Замена
M. Succar
️️️️
D. Ledecky
65'
ГОЛ! 1:0!
Д. Трубац
Пас отдал
М. Члумецки
62'
59'
Замена
Л. Алмаши
️️️️
И. Клима
59'
Замена
Л. Будински
️️️️
Ф. Калоц
46'
Замена
Й. Сор
️️️️
A.
26'
Желтая карточка
Д. Лишка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
7
Azevedo
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Теплице
18
Karel Hasil
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
Баник
18
Денис Гранечны
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
11
Йира Сор
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
4-2-5
3
22
17
4
Члумецки
13
27
Трубац
26
0
8
Фортельный
19
Юкл
21
4-3-4
23
Свозил
27
Лишка
25
2
Ндефе
26
Калоц
7
11
Кузманович
23
Клима
91
Поточны
8
0
13
18
18
13
8
Фортельный
10
10
8
Фортельный
0
19
19
0
2
Ндефе
18
Гранечны
18
Гранечны
2
Ндефе
26
Калоц
32
Будински
32
Будински
26
Калоц
91
Поточны
32
Юрошка
32
Юрошка
91
Поточны
7
11
Сор
11
Сор
7
23
Клима
99
Алмаши
99
Алмаши
23
Клима
Остались в запасе
Теплице
Баник
0
A. Hycka
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
38
Якуб Покорны
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
0
A. Hycka
ЦЗ
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Теплице - Баник
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
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