Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Теплице
Млада Болеслав - Теплице: обзор матча 21 августа 2021
Млада Болеслав
21.08.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Теплице
23'
Д. Фила
35'
J. Skalák (П)
89'
V. Stransky
26'
J. Mareš
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Теплице
ГОЛ! 3:1!
V. Stransky
89'
88'
Замена
K. Hasil
️️️️
Л. Маречек
85'
Вторая желтая
М. Члумецки
Замена
V. Stransky
️️️️
J. Skalák
78'
Замена
D. Masek
️️️️
М. Матейовски
77'
76'
Желтая карточка
Я. Фортельный
Желтая карточка
М. Матейовски
76'
71'
Замена
Д. Трубац
️️️️
S. Krunert
71'
Замена
D. Ledecky
️️️️
J. Mareš
70'
Замена
Я. Фортельный
️️️️
P. Moulis
68'
Желтая карточка
М. Члумецки
Замена
Эвертон
️️️️
Т. Ладра
60'
Замена
L. Masek
️️️️
Д. Фила
60'
Желтая карточка
М. Шкода
50'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
J. Skalák
35'
33'
Замена
L. Kodad
️️️️
J. Svanda
26'
ГОЛ! 1:1!
J. Mareš
ГОЛ! 1:0!
Д. Фила
Пас отдал
Т. Ладра
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Теплице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
3
Josef Svanda
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
9
L. Masek
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
18
David Pichal
ЦФ
Теплице
18
Karel Hasil
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
3-2-5
33
44
Карафиат
4
Плехаты
17
Сухи
23
Дудера
9
8
Матейовски
7
Шкода
18
Ладра
11
Фила
11
Данчак
3-3-5
4
Члумецки
3
22
13
23
Маречек
3
19
Юкл
21
10
11
26
11
Фила
9
9
11
Фила
9
12
12
9
8
Матейовски
6
6
8
Матейовски
18
Ладра
32
Эвертон
32
Эвертон
18
Ладра
23
Маречек
18
18
23
Маречек
13
27
Трубац
27
Трубац
13
10
8
Фортельный
8
Фортельный
10
3
3
3
3
11
0
0
11
Остались в запасе
Млада Болеслав
Теплице
34
Pavel Halouska
ВР
18
David Pichal
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
30
Tomas Grigar
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
18
David Pichal
ЦФ
Остались в запасе
30
Tomas Grigar
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Млада Болеслав - Теплице
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
Все
Млада Болеслав
Теплице
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+