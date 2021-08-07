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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Теплице
Фастав - Теплице: обзор матча 07 августа 2021
Фастав
07.08.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Теплице
34'
R. Matejov
54'
Л. Враштил
90'
Т. Пожнар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Теплице
ГОЛ! 3:0!
Т. Пожнар
90'
Замена
T.
️️️️
M. Hlinka
85'
Замена
D. Simersky
️️️️
Y. Drame
85'
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
R. Hruby
74'
Замена
А. Фантис
️️️️
R. Reiter
74'
Желтая карточка
M. Hlinka
66'
60'
Замена
J. Mareš
️️️️
A. Hycka
Замена
M. Fillo
️️️️
R. Matejov
55'
ГОЛ! 2:0!
Л. Враштил
Пас отдал
Y. Drame
54'
46'
Замена
S. Krunert
️️️️
Д. Трубац
46'
Замена
K. Hasil
️️️️
D. Lanka
46'
Замена
P. Moulis
️️️️
L. Kodad
ГОЛ! 1:0!
R. Matejov
Пас отдал
R. Hruby
34'
13'
Желтая карточка
Р. Юкл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Теплице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
24
Tkac
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Теплице
18
Karel Hasil
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
3-3-5
88
16
26
Прохазка
44
Конде
8
7
17
88
Пожнар
27
19
Враштил
28
3-2-5
4
Члумецки
0
22
23
Маречек
27
Трубац
30
0
11
3
19
Юкл
27
2
2
27
8
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
8
16
0
0
16
88
24
24
88
7
15
Фантис
15
Фантис
7
11
18
18
11
27
Трубац
13
13
27
Трубац
0
11
11
0
3
10
10
3
Остались в запасе
Фастав
Теплице
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Фастав - Теплице
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Летна
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Фастав
Теплице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
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2020.02.11 10:35
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2019.06.28 16:56
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800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
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Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
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Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
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Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
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2017.12.08 06:18
5
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
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