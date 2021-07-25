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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Словацко
Слован - Словацко: обзор матча 25 июля 2021
Слован
25.07.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Словацко
31'
М. Петржела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Словацко
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
90'
+3
90'
Желтая карточка
Л. Садилек
Желтая карточка
М. Косцельник
89'
84'
Замена
Я. Калабишка
️️️️
П. Рейнберк
Замена
M. Faško
️️️️
J. Necas
81'
Замена
O. Novotný
️️️️
М. Рабушич
71'
70'
Красная карточка
Р. Сисилия
64'
Замена
М. Кохут
️️️️
Д. Хользер
64'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
В. Юрецка
56'
Замена
J. Navratil
️️️️
М. Петржела
56'
Замена
М. Хавлик
️️️️
Д. Маречек
Желтая карточка
J. Necas
49'
Замена
И. Рондич
️️️️
K. Meszaros
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Петржела
Пас отдал
Д. Хользер
21'
Желтая карточка
Д. Маречек
8'
Желтая карточка
J. Divisek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
17
Andriy Yuzvak
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Словацко
3
Михал Кадлец
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
42
Ondřej Novotný
ЦФ
Словацко
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
3-3-4
34
Кноблох
22
Фукала
3
Микула
23
Гебре Селасси
3
Косцельник
10
Гавелка
17
37
Пурзитидис
7
Рабушич
0
0
3-5-1-2
3
Кадлец
4
Шимко
95
Хользер
18
Садилек
37
Маречек
0
28
Даничек
11
Петржела
23
Рейнберк
91
15
Юрецка
0
15
Рондич
15
Рондич
0
0
23
23
0
Матушек
14
14
Матушек
7
Рабушич
42
42
7
Рабушич
37
Маречек
20
Хавлик
20
Хавлик
37
Маречек
23
Рейнберк
91
Калабишка
91
Калабишка
23
Рейнберк
95
Хользер
21
Кохут
21
Кохут
95
Хользер
11
Петржела
30
30
11
Петржела
15
Юрецка
22
Сисилия
22
Сисилия
15
Юрецка
Остались в запасе
Слован
Словацко
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Слован - Словацко
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
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- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
У Нисы
Новости команд
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