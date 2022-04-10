Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Генк
Серен - Генк: обзор матча 10 апреля 2022
Серен
10.04.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Генк
44'
Д. Ито
55'
К. Торстведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Генк
86'
Замена
Х. Артеага
️️️️
С. Юклеред
86'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Л. Ойен
68'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Ито
Замена
F. D'Onofrio
️️️️
А. Джаллоу
65'
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Торстведт
Пас отдал
Л. Ойен
46'
Замена
К. Торстведт
️️️️
А. Уаттара
45'
+2
Желтая карточка
Д. Муньос
44'
Желтая карточка
Д. Ито
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ито
Пас отдал
П. Грошовски
Красная карточка
К. Ив Дабила
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Матье Кашбах
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
11
Люка Ойен
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Серен
1
Алекс Кранинкс
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
11
Ali Sanogo
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
31
Майк Трезор
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
3-1-3-3
30
Дитш
6
Дюрестам
13
Дабила
28
75
Сиссе
6
Кашбах
70
Самбу
30
Джаллоу
99
Муандилмаджи
40
Опаре
9
Микаутадзе
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
3
МакКензи
15
Садик
32
Уаттара
17
Грошовски
8
Хейнен
18
Юклеред
10
Ито
11
Ойен
30
Онуачу
30
Джаллоу
37
37
30
Джаллоу
32
Уаттара
42
Торстведт
42
Торстведт
32
Уаттара
10
Ито
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Ито
18
Юклеред
3
Артеага
3
Артеага
18
Юклеред
11
Ойен
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
11
Ойен
Остались в запасе
Серен
Генк
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
11
Ali Sanogo
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
11
Ali Sanogo
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Серен - Генк
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
Новости команд
Все
Серен
Генк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+