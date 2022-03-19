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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Зюлте-Варегем
Антверпен - Зюлте-Варегем: обзор матча 19 марта 2022
Антверпен
19.03.2022, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
83'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Зюлте-Варегем
Желтая карточка
А. Бута
90'
+3
Замена
А. Юсуф
️️️️
Б. Верстате
89'
88'
Замена
I. Seck
️️️️
А. Сиссако
ГОЛ! 1:0!
М. Саматта
Пас отдал
К. Миеси
83'
77'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Й. Фоссен
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Баликвиша
76'
Замена
Й. Батай
️️️️
Р. Де Лат
76'
Замена
К. Миеси
️️️️
П. Геркенс
67'
65'
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Д. Кутеса
41'
Желтая карточка
И. Думбия
21'
Желтая карточка
Й. Фоссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Зюлте-Варегем
50
Sef van Damme
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
13
Лассе Виген
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
6
David Hubert
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
4-3-2-1
1
Бутез
2
Де Лат
24
Дессоле
4
Сек
20
Бута
44
Наингголан
4
Верстате
18
Геркенс
7
Баликвиша
14
Бенсон
9
Фрай
2-1-1-1-5
1
Боссут
28
Плетинкс
28
Де Бок
8
Думбия
8
Сиссако
7
Кутеса
9
Фоссен
2
Чиранни
4
Дерейк
91
Домпе
9
Гано
2
Де Лат
25
Батай
25
Батай
2
Де Лат
4
Верстате
80
Юсуф
80
Юсуф
4
Верстате
18
Геркенс
23
Миеси
23
Миеси
18
Геркенс
7
Баликвиша
38
Саматта
38
Саматта
7
Баликвиша
7
Кутеса
14
Де Неве
14
Де Неве
7
Кутеса
9
Фоссен
27
Коолс
27
Коолс
9
Фоссен
8
Сиссако
21
21
8
Сиссако
Остались в запасе
Антверпен
Зюлте-Варегем
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
50
Sef van Damme
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
6
David Hubert
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
50
Sef van Damme
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
6
David Hubert
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Антверпен - Зюлте-Варегем
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
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Антверпен
Зюлте-Варегем
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
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2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
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2025.01.29 16:42
5
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
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2
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2022.08.29 16:21
3
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2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
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