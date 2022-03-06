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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Остенде
Андерлехт - Остенде: обзор матча 06 марта 2022
Андерлехт
06.03.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Остенде
50'
Л. Рафаэлов
78'
Я. Версхарен
82'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Остенде
Замена
К. Ольссон
️️️️
М. Ашимеру
85'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
К. Куаме
85'
84'
Желтая карточка
М. Гейе
ГОЛ! 3:0!
Б. Раман
Пас отдал
Ф. Амузу
82'
Замена
К. Сарделла
️️️️
Б. Михайличенко
80'
ГОЛ! 2:0!
Я. Версхарен
Пас отдал
К. Куаме
78'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Л. Рафаэлов
72'
71'
Желтая карточка
С. Фортеш
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
71'
70'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
А. Танге
70'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
Д. Атанга
54'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
M. D'Arpino
ГОЛ! 1:0!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Д. Зиркзее
50'
Желтая карточка
У. Худт
44'
8'
Замена
Д. Атанга
️️️️
Т. Ндика Матам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остенде
37
Кьел Шерпен
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
0
M. D'Arpino
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Остенде
7
Робби Д'Хез
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
4-4-2
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
16
Магальян
29
Худт
15
Михайличенко
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
16
Версхарен
24
Каллен
11
Зиркзее
8
Куаме
3-2-5
37
Шерпен
15
Фортеш
3
Урогиде
27
Капон
8
Макгихан
10
Роша
0
29
Гейе
7
Сакамото
16
Ндика Матам
3
Танге
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
15
Михайличенко
54
Сарделла
54
Сарделла
15
Михайличенко
18
Ашимеру
8
Ольссон
8
Ольссон
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
9
Амузу
9
Амузу
11
Рафаэлов
8
Куаме
29
Стройкенс
29
Стройкенс
8
Куаме
3
Танге
7
Д'Хез
7
Д'Хез
3
Танге
0
25
Бацнер
25
Бацнер
0
16
Ндика Матам
17
Атанга
17
Атанга
16
Ндика Матам
Атанга
68
Эмброуз
68
Эмброуз
Атанга
Остались в запасе
Андерлехт
Остенде
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Андерлехт - Остенде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
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