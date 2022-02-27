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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Серен
Зюлте-Варегем - Серен: обзор матча 27 февраля 2022
Зюлте-Варегем
27.02.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Серен
35'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Серен
Замена
Д. Кутеса
️️️️
Й. Фоссен
90'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Д. Де Неве
83'
81'
Замена
M. Douane
️️️️
И. Сиссе
69'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
Д. Опаре
49'
Замена
М. Поти
️️️️
М. Кашбах
ГОЛ! 1:0!
Й. Фоссен
35'
7'
Желтая карточка
М. Дюрестам
Желтая карточка
Э. Плетинкс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
21
Ibrahima Seck
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Матье Кашбах
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Зюлте-Варегем
51
Martijn Beernaert
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
34
Франк Бойя
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
Серен
1
Алекс Кранинкс
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
3-1-1-5
1
Боссут
28
Плетинкс
28
Де Бок
14
Де Неве
8
Думбия
21
4
Дерейк
2
Чиранни
91
Домпе
9
Гано
9
Фоссен
3-1-4-2
30
Дитш
6
Дюрестам
13
Дабила
20
75
Сиссе
6
Кашбах
8
17
Бернье
88
Мазиз
40
Опаре
9
Микаутадзе
9
Фоссен
7
Кутеса
7
Кутеса
9
Фоссен
14
Де Неве
27
Коолс
27
Коолс
14
Де Неве
6
Кашбах
18
Поти
18
Поти
6
Кашбах
75
Сиссе
11
11
75
Сиссе
40
Опаре
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
40
Опаре
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Серен
51
Martijn Beernaert
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
1
Алекс Кранинкс
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
51
Martijn Beernaert
ВР
34
Франк Бойя
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Зюлте-Варегем - Серен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
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Зюлте-Варегем
Серен
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
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2021.09.21 09:28
4
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
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2021.08.19 10:22
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