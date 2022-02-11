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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Антверпен
Серен - Антверпен: обзор матча 11 февраля 2022
Серен
11.02.2022, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Антверпен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Антверпен
90'
+7
Желтая карточка
М. Баликвиша
90'
+1
Замена
А. Бута
️️️️
Й. Батай
Замена
M. Douane
️️️️
Ю. Мазиз
81'
80'
Замена
Б. Нсимба
️️️️
А. Юсуф
Желтая карточка
М. Муандилмаджи
75'
74'
Замена
П. Геркенс
️️️️
К. Миеси
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
Д. Опаре
73'
Замена
М. Кашбах
️️️️
М. Поти
73'
63'
Красная карточка
М. Саматта
53'
Желтая карточка
Ф. Арун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
28
Elias Spago
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
8
Gerald Kilota
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Серен
1
Алекс Кранинкс
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
5
Rayan Djedje
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
77
Бруни Нсимба
ЦФ
3-1-4-2
30
Дитш
13
Дабила
28
20
75
Сиссе
88
Мазиз
17
Бернье
18
Поти
8
40
Опаре
9
Микаутадзе
4-1-3-1-1
1
Бутез
25
Батай
2
Де Лат
24
Дессоле
4
Алмейда
80
Юсуф
44
Наингголан
23
Миеси
38
Арун
7
Баликвиша
38
Саматта
88
Мазиз
11
11
88
Мазиз
18
Поти
6
Кашбах
6
Кашбах
18
Поти
40
Опаре
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
40
Опаре
25
Батай
20
Бута
20
Бута
25
Батай
23
Миеси
18
Геркенс
18
Геркенс
23
Миеси
80
Юсуф
77
Нсимба
77
Нсимба
80
Юсуф
Остались в запасе
Серен
Антверпен
1
Алекс Кранинкс
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Серен - Антверпен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
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