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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Зюлте-Варегем
Стандард - Зюлте-Варегем: обзор матча 26 декабря 2021
Стандард
26.12.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
55'
З. Гано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Зюлте-Варегем
Вторая желтая
К. Фай
88'
Замена
С. Бастьен
️️️️
М. Бокади
86'
86'
Замена
И. Думбия
️️️️
Й. Фоссен
81'
Желтая карточка
Ф. Бойя
79'
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Ж. Домпе
Замена
Д. Мюлека
️️️️
С. Амалла
71'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
А. Доннум
62'
61'
Замена
Б. Срарфи
️️️️
Д. Кутеса
55'
ГОЛ! 0:1!
З. Гано
Пас отдал
Л. Де Бок
Желтая карточка
К. Фай
49'
46'
Замена
З. Гано
️️️️
Л. Виген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
13
Лассе Виген
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
61
Джихан Чанак
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
19
Бассем Срарфи
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
4-3-1-2
16
Бодар
27
Нкунку
3
Дюсенн
20
Бокади
19
Фай
16
Карсела-Гонсалес
43
Раскин
21
Амалла
15
Доннум
99
Клаусс
5
Сиссако
2-3-1-4
1
Боссут
28
Де Бок
28
Плетинкс
13
Виген
34
Бойя
21
7
Кутеса
25
Хамфрис
9
Фоссен
2
Чиранни
91
Домпе
20
Бокади
22
Бастьен
22
Бастьен
20
Бокади
15
Доннум
17
Лестьенн
17
Лестьенн
15
Доннум
21
Амалла
11
Мюлека
11
Мюлека
21
Амалла
91
Домпе
14
Де Неве
14
Де Неве
91
Домпе
9
Фоссен
8
Думбия
8
Думбия
9
Фоссен
7
Кутеса
19
Срарфи
19
Срарфи
7
Кутеса
13
Виген
9
Гано
9
Гано
13
Виген
Остались в запасе
Стандард
Зюлте-Варегем
30
Лоран Хенкине
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
61
Джихан Чанак
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
69
Луи Бостин
ВР
6
David Hubert
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
61
Джихан Чанак
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
6
David Hubert
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Стандард - Зюлте-Варегем
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
Все
Стандард
Зюлте-Варегем
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
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2024.07.06 19:02
2
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
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3
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2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
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2023.01.18 14:51
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2023.01.18 11:57
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2024.07.12 13:34
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2024.07.06 19:02
2
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3
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4
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2021.08.19 10:22
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