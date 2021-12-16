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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Шарлеруа
Генк - Шарлеруа: обзор матча 16 декабря 2021
Генк
16.12.2021, четверг, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
4 : 2
Завершен
Шарлеруа
35'
П. Онуачу
40'
Д. Ито
68'
П. Грошовски
83'
Л. Ойен
45+1'
А. Голизаде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Шарлеруа
85'
Желтая карточка
С. Кнежевич
ГОЛ! 4:1!
Л. Ойен
Пас отдал
К. Торстведт
83'
82'
Желтая карточка
Ш. Николсон
81'
Замена
А. Декотт
️️️️
А. Зорган
Замена
И. Угбо
️️️️
П. Онуачу
80'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Т. Бонгонда
72'
ГОЛ! 3:1!
П. Грошовски
Пас отдал
Д. Муньос
68'
55'
Желтая карточка
А. Голизаде
Желтая карточка
М. МакКензи
55'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Голизаде
Пас отдал
М. Илаймахаритра
ГОЛ! 2:0!
Д. Ито
40'
ГОЛ! 1:0!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Ито
35'
Желтая карточка
Д. Ито
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Адем Зорган
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
Шарлеруа
16
Didier Desprez
ВР
98
Карим Зедадка
ЛВ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
3-3-3-1
26
Вандевордт
3
МакКензи
15
Садик
27
Муньос
18
Юклеред
17
Грошовски
8
Хейнен
10
Ито
42
Торстведт
10
Бонгонда
30
Онуачу
4-3-3
12
Коффи
25
Андреу
29
Бессил
5
Кнежевич
18
Кайембе
38
Чачуа
23
Илаймахаритра
88
Мориока
11
Николсон
8
Голизаде
8
Зорган
10
Бонгонда
11
Ойен
11
Ойен
10
Бонгонда
30
Онуачу
99
Угбо
99
Угбо
30
Онуачу
8
Зорган
9
Декотт
9
Декотт
8
Зорган
Остались в запасе
Генк
Шарлеруа
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
98
Карим Зедадка
ЛВ
16
Didier Desprez
ВР
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Тоби Лейсен
ВР
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Остались в запасе
98
Карим Зедадка
ЛВ
16
Didier Desprez
ВР
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Генк - Шарлеруа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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