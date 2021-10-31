Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Генк
Зюлте-Варегем - Генк: обзор матча 31 октября 2021
Зюлте-Варегем
31.10.2021, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 6
Завершен
Генк
63'
Й. Фоссен
83'
Д. Кутеса
13'
Д. Ито
45'
К. Торстведт
47'
П. Онуачу
52'
Б. Хейнен
54'
Д. Лукуми
86'
Б. Хейнен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Генк
86'
ГОЛ! 2:6!
Б. Хейнен
ГОЛ! 2:5!
Д. Кутеса
Пас отдал
А. Чиранни
83'
80'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Ито
80'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Д. Пайнтсил
80'
Замена
И. Угбо
️️️️
П. Онуачу
76'
Желтая карточка
М. Садик
Желтая карточка
К. Хамфрис
74'
ГОЛ! 1:5!
Й. Фоссен
Пас отдал
Ж. Домпе
63'
63'
Замена
М. Трезор
️️️️
К. Торстведт
54'
ГОЛ! 0:5!
Д. Лукуми
52'
ГОЛ! 0:4!
Б. Хейнен
47'
ГОЛ! 0:3!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Ито
Замена
И. Думбия
️️️️
А. Сиссако
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
К. Торстведт
Пас отдал
Д. Ито
43'
Желтая карточка
П. Грошовски
Желтая карточка
Л. Де Бок
34'
25'
Желтая карточка
К. Торстведт
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ито
Пас отдал
Д. Муньос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
13
Лассе Виген
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
2-2-1-5
1
Боссут
28
Де Бок
28
Плетинкс
8
Сиссако
21
7
Кутеса
9
Гано
2
Чиранни
91
Домпе
9
Фоссен
25
Хамфрис
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
26
Лукуми
15
Садик
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
10
Ито
42
Торстведт
30
Онуачу
8
Сиссако
8
Думбия
8
Думбия
8
Сиссако
10
Ито
10
Бонгонда
10
Бонгонда
10
Ито
28
Пайнтсил
11
Ойен
11
Ойен
28
Пайнтсил
42
Торстведт
31
Трезор
31
Трезор
42
Торстведт
30
Онуачу
99
Угбо
99
Угбо
30
Онуачу
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Генк
69
Луи Бостин
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
13
Лассе Виген
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Зюлте-Варегем - Генк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Регенбоогстадион
Новости команд
Все
Зюлте-Варегем
Генк
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+