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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Генк
Шарлеруа - Генк: обзор матча 17 октября 2021
Шарлеруа
17.10.2021, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Генк
56'
Ш. Николсон
88'
А. Голизаде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Генк
Замена
G. Gillet
️️️️
А. Зорган
90'
+3
89'
Замена
М. Трезор
️️️️
К. Торстведт
Замена
М. Фалл
️️️️
Ш. Николсон
89'
ГОЛ! 2:0!
А. Голизаде
Пас отдал
А. Зорган
88'
82'
Замена
И. Угбо
️️️️
М. МакКензи
78'
Пенальти не реализован!
П. Онуачу
Замена
К. Зедадка
️️️️
Ж. Кайембе
68'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Николсон
Пас отдал
Р. Мориока
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Адем Зорган
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
4-3-3
12
Коффи
18
Кайембе
5
Кнежевич
25
Андреу
2
Ван Клемпут
23
Илаймахаритра
38
Чачуа
88
Мориока
11
Николсон
8
Голизаде
8
Зорган
4-2-3-1
26
Вандевордт
27
Муньос
15
Садик
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Ито
42
Торстведт
10
Бонгонда
30
Онуачу
18
Кайембе
98
Зедадка
98
Зедадка
18
Кайембе
8
Зорган
30
30
8
Зорган
11
Николсон
7
Фалл
7
Фалл
11
Николсон
42
Торстведт
31
Трезор
31
Трезор
42
Торстведт
3
МакКензи
99
Угбо
99
Угбо
3
МакКензи
Остались в запасе
Шарлеруа
Генк
40
Mateo Chiacig
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
21
Анасс Зарури
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Шарлеруа - Генк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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