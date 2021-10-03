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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Зюлте-Варегем
Серен - Зюлте-Варегем: обзор матча 03 октября 2021
Серен
03.10.2021, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
5 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
8'
Ж. Микаутадзе (П)
37'
А. Джаллоу
48'
Ю. Мазиз
71'
Ж. Микаутадзе
81'
Ж. Микаутадзе
66'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серен - Зюлте-Варегем
Замена
T. Pierrot
️️️️
И. Сиссе
86'
Замена
F. D'Onofrio
️️️️
Ж. Микаутадзе
86'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
А. Бернье
83'
ГОЛ! 5:1!
Ж. Микаутадзе
81'
75'
Замена
А. Чиранни
️️️️
Й. Фоссен
74'
Красная карточка
Ф. Бойя
ГОЛ! 4:1!
Ж. Микаутадзе
Пас отдал
А. Бернье
71'
66'
ГОЛ! 3:1!
Й. Фоссен
Пас отдал
Ж. Домпе
64'
Замена
К. Хамфрис
️️️️
Б. Срарфи
ГОЛ! 3:0!
Ю. Мазиз
48'
46'
Замена
З. Гано
️️️️
Б. Сермо
46'
Замена
А. Фадера
️️️️
Л. Виген
ГОЛ! 2:0!
А. Джаллоу
Пас отдал
А. Бернье
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Микаутадзе
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Морган Поти
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
13
Лассе Виген
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Серен
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
6
Theo Pierrot
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
21
Ibrahima Seck
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
2-1-5-2
30
Дитш
20
24
75
Сиссе
88
Мазиз
70
Самбу
8
17
Бернье
18
Поти
9
Микаутадзе
30
Джаллоу
2-1-2-1-4
1
Боссут
28
Плетинкс
5
Сермо
8
Думбия
13
Виген
34
Бойя
7
Кутеса
91
Домпе
6
19
Срарфи
9
Фоссен
9
Микаутадзе
37
37
9
Микаутадзе
75
Сиссе
6
6
75
Сиссе
17
Бернье
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
17
Бернье
13
Виген
39
Фадера
39
Фадера
13
Виген
19
Срарфи
25
Хамфрис
25
Хамфрис
19
Срарфи
9
Фоссен
2
Чиранни
2
Чиранни
9
Фоссен
5
Сермо
9
Гано
9
Гано
5
Сермо
Остались в запасе
Серен
Зюлте-Варегем
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
21
Ibrahima Seck
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
21
Ibrahima Seck
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Серен - Зюлте-Варегем
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
Новости команд
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Серен
Зюлте-Варегем
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
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