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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Андерлехт
Остенде - Андерлехт: обзор матча 26 сентября 2021
Остенде
26.09.2021, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Андерлехт
7'
М. Гейе
30'
М. Гейе
63'
Д. Зиркзее
82'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Андерлехт
Желтая карточка
А. Танге
90'
+3
Замена
M. Kvasina
️️️️
М. Гейе
90'
+2
Замена
В. Косьелло
️️️️
Н. Бацнер
90'
+1
89'
Замена
Л. Магальян
️️️️
Д. Зиркзее
82'
ГОЛ! 2:2!
Б. Раман
79'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
К. Ольссон
79'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Ф. Амузу
Замена
З. Медли
️️️️
Б. Капон
78'
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Зиркзее
59'
Замена
Б. Раман
️️️️
Л. Рафаэлов
47'
Красная карточка
К. Куаме
Желтая карточка
Т. Ндика Матам
36'
35'
Желтая карточка
Ф. Амузу
ГОЛ! 2:0!
М. Гейе
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Гейе
Пас отдал
Т. Эмброуз
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
1-1-5
27
Капон
14
Амаде
0
29
Гейе
68
Эмброуз
10
Роша
25
Бацнер
4-3-3
1
ван Кромбрадж
29
Худт
4
Харвуд-Беллис
62
Мурильо
17
Гомес
11
Рафаэлов
24
Каллен
8
Ольссон
9
Амузу
11
Зиркзее
8
Куаме
27
Капон
4
Медли
4
Медли
27
Капон
25
Бацнер
26
Косьелло
26
Косьелло
25
Бацнер
29
Гейе
27
27
29
Гейе
11
Рафаэлов
14
Раман
14
Раман
11
Рафаэлов
11
Зиркзее
16
Магальян
16
Магальян
11
Зиркзее
9
Амузу
16
Версхарен
16
Версхарен
9
Амузу
8
Ольссон
18
Ашимеру
18
Ашимеру
8
Ольссон
Остались в запасе
Остенде
Андерлехт
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
25
Антуан Колассен
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
25
Антуан Колассен
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Остенде - Андерлехт
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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