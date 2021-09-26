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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Серен
Генк - Серен: обзор матча 26 сентября 2021
Генк
26.09.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Серен
42'
П. Онуачу
44'
П. Онуачу
49'
П. Онуачу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Серен
90'
Замена
М. Кашбах
️️️️
Ю. Мазиз
Замена
Д. Гесенс
️️️️
Д. Ито
88'
Замена
И. Угбо
️️️️
П. Онуачу
87'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Д. Пайнтсил
80'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Муньос
80'
75'
Желтая карточка
И. Сиссе
Желтая карточка
Д. Муньос
70'
Замена
М. Трезор
️️️️
К. Торстведт
68'
Желтая карточка
Д. Ито
55'
54'
Замена
Д. Дель Фабро
️️️️
М. Поти
54'
Замена
А. Бернье
️️️️
М. Муандилмаджи
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Онуачу
49'
ГОЛ! 2:0!
П. Онуачу
44'
ГОЛ! 1:0!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Ито
42'
Желтая карточка
Б. Хейнен
39'
Пенальти не реализован!
П. Онуачу
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
8
Gerald Kilota
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
Серен
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
Theo Pierrot
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
3
МакКензи
26
Лукуми
27
Муньос
24
Тома
8
Хейнен
28
Пайнтсил
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
2-1-4-3
30
Дитш
24
20
75
Сиссе
8
70
Самбу
18
Поти
88
Мазиз
99
Муандилмаджи
30
Джаллоу
9
Микаутадзе
27
Муньос
23
Пресиадо
23
Пресиадо
27
Муньос
10
Ито
25
Гесенс
25
Гесенс
10
Ито
28
Пайнтсил
11
Ойен
11
Ойен
28
Пайнтсил
42
Торстведт
31
Трезор
31
Трезор
42
Торстведт
30
Онуачу
99
Угбо
99
Угбо
30
Онуачу
18
Поти
4
Дель Фабро
4
Дель Фабро
18
Поти
88
Мазиз
6
Кашбах
6
Кашбах
88
Мазиз
99
Муандилмаджи
17
Бернье
17
Бернье
99
Муандилмаджи
Остались в запасе
Генк
Серен
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
6
Theo Pierrot
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
Остались в запасе
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
6
Theo Pierrot
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Генк - Серен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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