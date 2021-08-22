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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Шарлеруа
Зюлте-Варегем - Шарлеруа: обзор матча 22 августа 2021
Зюлте-Варегем
22.08.2021, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Шарлеруа
37'
Й. Фоссен
78'
Й. Фоссен
51'
Ш. Николсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Шарлеруа
Желтая карточка
А. Фадера
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Й. Фоссен
Пас отдал
А. Сиссако
78'
Замена
S. Berahino
️️️️
Э. Плетинкс
74'
Замена
Б. Срарфи
️️️️
Л. Де Бок
74'
68'
Замена
А. Голизаде
️️️️
G. Gillet
59'
Замена
К. Бедья
️️️️
Ш. Николсон
51'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Николсон
Пас отдал
Р. Мориока
Желтая карточка
Л. Де Бок
40'
ГОЛ! 1:0!
Й. Фоссен
Пас отдал
Л. Виген
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
13
Лассе Виген
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Адем Зорган
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
6
Omar Govea
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
4-2-4
69
Бостин
14
Де Неве
28
Де Бок
28
Плетинкс
5
Сермо
13
Виген
8
Сиссако
25
Хамфрис
6
9
Гано
9
Фоссен
3-3-4
12
Коффи
24
Дессоле
5
Кнежевич
18
Кайембе
2
Васински
38
Чачуа
88
Мориока
21
Зарури
11
Николсон
30
8
Зорган
28
Плетинкс
9
9
28
Плетинкс
28
Де Бок
19
Срарфи
19
Срарфи
28
Де Бок
30
8
Голизаде
8
Голизаде
30
11
Николсон
9
Бедья
9
Бедья
11
Николсон
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Шарлеруа
1
Сэмми Боссут
ВР
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
6
Omar Govea
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
40
Mateo Chiacig
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
6
Omar Govea
ЦП
39
Алие Фадера
ЦФ
57
Wout De Buyser
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Зюлте-Варегем - Шарлеруа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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