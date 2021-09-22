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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Генк
Антверпен - Генк: обзор матча 22 сентября 2021
Антверпен
22.09.2021, среда, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
4 : 2
Завершен
Генк
27'
Р. Де Лат
37'
Б. Верстате
41'
К. Миеси
69'
М. Фрай
13'
П. Онуачу
80'
П. Онуачу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Генк
Желтая карточка
Ф. Арун
88'
Замена
А. Бута
️️️️
Р. Наингголан
86'
Замена
А. Сек
️️️️
Д. Дессоле
86'
Замена
Ф. Арун
️️️️
М. Фрай
86'
Вторая желтая
Р. Де Лат
85'
80'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
П. Онуачу
Желтая карточка
Д. Алмейда
79'
Замена
М. Бенсон
️️️️
К. Миеси
77'
72'
Желтая карточка
К. Торстведт
72'
Замена
И. Угбо
️️️️
К. Эйтинг
ГОЛ! 4:1!
М. Фрай
Пас отдал
М. Саматта
69'
Замена
М. Саматта
️️️️
В. Фишер
68'
57'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
М. Трезор
56'
Желтая карточка
П. Онуачу
45'
Желтая карточка
Д. Муньос
Желтая карточка
Р. Де Лат
45'
Желтая карточка
М. Фрай
44'
ГОЛ! 3:1!
К. Миеси
41'
ГОЛ! 2:1!
Б. Верстате
37'
ГОЛ! 1:1!
Р. Де Лат
27'
13'
ГОЛ! 0:1!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Ито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
31
Майк Трезор
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
4-4-2
1
Бутез
4
Алмейда
24
Дессоле
2
Де Лат
25
Батай
44
Наингголан
23
Миеси
18
Геркенс
4
Верстате
9
Фрай
7
Фишер
4-1-1-3-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
26
Лукуми
3
Артеага
6
Эйтинг
8
Хейнен
10
Ито
31
Трезор
42
Торстведт
30
Онуачу
44
Наингголан
20
Бута
20
Бута
44
Наингголан
23
Миеси
14
Бенсон
14
Бенсон
23
Миеси
24
Дессоле
4
Сек
4
Сек
24
Дессоле
9
Фрай
38
Арун
38
Арун
9
Фрай
7
Фишер
38
Саматта
38
Саматта
7
Фишер
31
Трезор
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
31
Трезор
6
Эйтинг
99
Угбо
99
Угбо
6
Эйтинг
Остались в запасе
Антверпен
Генк
1
Ортвен Де Вольф
ВР
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Антверпен - Генк
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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