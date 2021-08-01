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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Стандард
Зюлте-Варегем - Стандард: обзор матча 01 августа 2021
Зюлте-Варегем
01.08.2021, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Стандард
74'
А. Сиссако
59'
Клаусс (П)
90'
А. Тапсоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Стандард
90'
+2
Желтая карточка
Н. Раскин
Замена
I. Seck
️️️️
А. Сиссако
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Тапсоба
Пас отдал
А. Доннум
86'
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Клаусс
83'
Желтая карточка
К. Лайфис
Желтая карточка
А. Сиссако
76'
76'
Замена
А. Доннум
️️️️
М. Сиссако
ГОЛ! 1:1!
А. Сиссако
74'
73'
Желтая карточка
У. Сике
Замена
S. Berahino
️️️️
Й. Фоссен
70'
Замена
Э. Плетинкс
️️️️
O. Govea
70'
68'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Д. Мюлека
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Клаусс
Желтая карточка
Л. Де Бок
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
6
Omar Govea
ЦП
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
41
Уго Сике
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
9
Saido Berahino
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Стандард
15
Арон Доннум
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
2-3-5
69
Бостин
28
Де Бок
5
Сермо
6
8
Сиссако
13
Виген
91
Домпе
25
Хамфрис
6
9
Гано
9
Фоссен
1-4-4
16
Бодар
34
Гавори
59
Цимирот
22
Бастьен
34
Лайфис
43
Раскин
5
Сиссако
41
Сике
11
Мюлека
99
Клаусс
6
28
Плетинкс
28
Плетинкс
6
8
Сиссако
21
21
8
Сиссако
9
Фоссен
9
9
9
Фоссен
5
Сиссако
15
Доннум
15
Доннум
5
Сиссако
11
Мюлека
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
11
Мюлека
99
Клаусс
15
Тапсоба
15
Тапсоба
99
Клаусс
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Стандард
1
Сэмми Боссут
ВР
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
29
Mathieu De Smet
ЦП
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Остались в запасе
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Зюлте-Варегем - Стандард
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
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Зюлте-Варегем
Стандард
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