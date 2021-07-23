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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Генк
Стандард - Генк: обзор матча 23 июля 2021
Стандард
23.07.2021, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Генк
69'
К. Лайфис
90+3'
Т. Бонгонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Генк
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Т. Бонгонда
Пас отдал
С. Дессер
88'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
87'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
П. Грошовски
87'
Замена
Б. Тома
️️️️
А. Пресиадо
Замена
Э. Шамир
️️️️
Г. Цимирот
74'
Замена
К. Фай
️️️️
У. Сике
74'
71'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
Д. Ито
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Д. Мюлека
70'
ГОЛ! 1:0!
К. Лайфис
Пас отдал
У. Сике
69'
62'
Замена
С. Дессер
️️️️
П. Онуачу
56'
Желтая карточка
Б. Хейнен
Желтая карточка
М. Сиссако
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
41
Уго Сике
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Тео Бонгонда
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
3
Херардо Артеага
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Стандард
19
Коллинс Фай
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
15
Эден Шамир
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Генк
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
18
Симен Юклеред
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
1
Тоби Лейсен
ЦФ
11
Люка Ойен
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
1-4-4
16
Бодар
34
Гавори
34
Лайфис
59
Цимирот
43
Раскин
22
Бастьен
41
Сике
99
Клаусс
11
Мюлека
5
Сиссако
2-3-1-3
26
Вандевордт
23
Пресиадо
3
МакКензи
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Бонгонда
10
Ито
30
Онуачу
31
Трезор
3
Артеага
41
Сике
19
Фай
19
Фай
41
Сике
59
Цимирот
15
Шамир
15
Шамир
59
Цимирот
11
Мюлека
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
11
Мюлека
17
Грошовски
6
Эйтинг
6
Эйтинг
17
Грошовски
10
Ито
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
10
Ито
23
Пресиадо
24
Тома
24
Тома
23
Пресиадо
30
Онуачу
9
Дессер
9
Дессер
30
Онуачу
Остались в запасе
Стандард
Генк
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
26
Джон Лукуми
ЦЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
1
Тоби Лейсен
ЦФ
11
Люка Ойен
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
8
Дамьян Павлович
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Лукуми
ЦЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
1
Тоби Лейсен
ЦФ
11
Люка Ойен
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Стандард - Генк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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