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Лига чемпионов 2026/2027
Линфилд - Жальгирис
Линфилд - Жальгирис: обзор матча 13 июля 2021
Линфилд
13.07.2021, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Жальгирис
65'
К. Шилдс (П)
17'
С. Миколюнас
44'
О. Онази
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Линфилд - Жальгирис
90'
+1
Желтая карточка
M. Karamarko
89'
Красная карточка
К. Узела
Замена
A. Clarke
️️️️
C. Manzinga
86'
86'
Замена
M. Karamarko
️️️️
Ф. Кьереме
85'
Замена
К. Узела
️️️️
М. Гамаков
79'
Замена
О. Вербицкас
️️️️
О. Онази
Замена
N. Nasseri
️️️️
N. Quinn
72'
70'
Замена
Й. Тадич
️️️️
J. Sylvestr
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Шилдс
65'
64'
Красная карточка
П. Диав
63'
Желтая карточка
Ж. Бопесу
Желтая карточка
К. Шилдс
62'
Замена
J. Stewart
️️️️
М. Кларк
46'
45'
Желтая карточка
О. Онази
44'
ГОЛ! 0:2!
О. Онази
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Миколюнас
6'
Желтая карточка
Ф. Кьереме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линфилд
3
Мэттью Кларк
ЛЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
1
Chris Johns
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
4
Jimmy Callacher
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
12
Christy Manzinga
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
26
Неманья Любисавлевич
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
15
Иван Татомирович
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
88
Милен Гамаков
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
95
Жоэль Бопесу
ЦП
11
Франсис Кьереме
ПВ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Линфилд
2
Сэм Роско
ЦЗ
41
Adam Carroll
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
3
Ross Larkin
ЦФ
15
Navid Nasseri
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
10
Jordan Stewart
ЦФ
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
14
Каролис Узела
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
30
Marko Karamarko
ЦФ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
2-1-5
3
Кларк
32
Хьюм
5
Шилдс
22
12
20
31
4
4-3-2-1
1
Гертмонас
13
Миколюнас
23
Диав
15
Татомирович
26
Любисавлевич
88
Гамаков
12
Онази
95
Бопесу
11
Кьереме
11
Видемонт
9
31
15
15
31
12
34
34
12
Малгрю
35
35
Малгрю
3
Кларк
10
10
3
Кларк
11
Кьереме
30
30
11
Кьереме
88
Гамаков
14
Узела
14
Узела
88
Гамаков
9
27
Тадич
27
Тадич
9
12
Онази
22
Вербицкас
22
Вербицкас
12
Онази
Остались в запасе
Линфилд
Жальгирис
2
Сэм Роско
ЦЗ
41
Adam Carroll
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
3
Ross Larkin
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
25
Томислав Дука
ВР
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Остались в запасе
2
Сэм Роско
ЦЗ
41
Adam Carroll
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
3
Ross Larkin
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Статистика матча Линфилд - Жальгирис
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Информация о матче
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