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Лига чемпионов 2026/2027
Жальгирис - Линфилд
Жальгирис - Линфилд: обзор матча 06 июля 2021
Жальгирис
06.07.2021, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Линфилд
38'
У. Видемонт
45'
Т. Киш (П)
67'
J. Sylvestr
54'
C. Manzinga
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Жальгирис - Линфилд
Желтая карточка
Т. Киш
90'
+2
Замена
M. Karamarko
️️️️
Ф. Кьереме
83'
Замена
Й. Тадич
️️️️
J. Sylvestr
83'
Замена
К. Узела
️️️️
М. Гамаков
83'
77'
Замена
N. Nasseri
️️️️
C. Manzinga
77'
Замена
J. Stewart
️️️️
N. Quinn
Желтая карточка
Н. Любисавлевич
68'
ГОЛ! 3:1!
J. Sylvestr
Пас отдал
У. Видемонт
67'
Замена
О. Онази
️️️️
О. Вербицкас
59'
54'
ГОЛ! 2:1!
C. Manzinga
Пас отдал
S. Fallon
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Киш
45'
ГОЛ! 1:0!
У. Видемонт
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
23
Папе Диав
ЦЗ
26
Неманья Любисавлевич
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Уго Видемонт
ЛВ
88
Милен Гамаков
ЦП
95
Жоэль Бопесу
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
11
Франсис Кьереме
ПВ
10
Томислав Киш
ЦФ
9
Jakub Sylvestr
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Линфилд
3
Мэттью Кларк
ЛЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
1
Chris Johns
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
4
Jimmy Callacher
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
12
Christy Manzinga
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
15
Иван Татомирович
ЦЗ
14
Каролис Узела
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
27
Йосип Тадич
ЦФ
30
Marko Karamarko
ЦФ
Линфилд
32
Трай Хьюм
ПЗ
51
David Walsh
ЦФ
15
Navid Nasseri
ЦФ
10
Jordan Stewart
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
41
Adam Carroll
ЦФ
3-3-2-2
1
Гертмонас
23
Диав
26
Любисавлевич
13
Миколюнас
88
Гамаков
95
Бопесу
22
Вербицкас
11
Видемонт
11
Кьереме
9
10
Киш
1-1-5
3
Кларк
5
Шилдс
22
12
2
4
20
9
27
Тадич
27
Тадич
9
88
Гамаков
14
Узела
14
Узела
88
Гамаков
11
Кьереме
30
30
11
Кьереме
22
Вербицкас
12
Онази
12
Онази
22
Вербицкас
12
15
15
12
31
10
10
31
Остались в запасе
Жальгирис
Линфилд
15
Иван Татомирович
ЦЗ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
25
Томислав Дука
ВР
Главный тренер
Роландас Джяукштас
51
David Walsh
ЦФ
32
Трай Хьюм
ПЗ
52
Matthew Williamson
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
41
Adam Carroll
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Остались в запасе
15
Иван Татомирович
ЦЗ
19
Vilius Piliukaitis
ЦФ
81
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Густас Ярусевичюс
ПВ
25
Томислав Дука
ВР
Остались в запасе
51
David Walsh
ЦФ
32
Трай Хьюм
ПЗ
52
Matthew Williamson
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
41
Adam Carroll
ЦФ
Главный тренер
Роландас Джяукштас
Главный тренер
Дэвид Хили
Статистика матча Жальгирис - Линфилд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Информация о матче
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