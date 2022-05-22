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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 22 мая 2022
Арсенал
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
5 : 1
Завершен
Эвертон
27'
Г. Мартинелли (П)
31'
Э. Нкетиа
56'
С. Соареш
59'
Габриэль
82'
М. Эдегор
45+3'
Д. ван де Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Эвертон
ГОЛ! 5:1!
М. Эдегор
Пас отдал
Н. Пепе
82'
78'
Замена
И. Прайс
️️️️
Т. Дэвис
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сака
77'
69'
Желтая карточка
Т. Дэвис
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Нкетиа
67'
67'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Д. Алли
Замена
А. Локонга
️️️️
Г. Джака
63'
ГОЛ! 4:1!
Габриэль
Пас отдал
С. Соареш
59'
ГОЛ! 3:1!
С. Соареш
Пас отдал
Б. Сака
56'
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Д. Калверт-Льюин
37'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
А. Дукуре
ГОЛ! 2:0!
Э. Нкетиа
Пас отдал
Г. Мартинелли
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Мартинелли
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
21
Исаак Прайс
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
17
Тавареш
6
Холдинг
6
Габриэль
21
Соареш
34
Джака
6
Эль-Ненни
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Нкетиа
4-2-3-1
31
Бегович
27
Холгейт
3
Кенни
4
Брэнтуэйт
5
Кин
6
Дукуре
22
Дэвис
17
Ивоби
8
Алли
10
Грей
9
Калверт-Льюин
34
Джака
6
Локонга
6
Локонга
34
Джака
7
Сака
19
Пепе
19
Пепе
7
Сака
9
Нкетиа
91
Ляказетт
91
Ляказетт
9
Нкетиа
8
Алли
10
Гордон
10
Гордон
8
Алли
22
Дэвис
21
Прайс
21
Прайс
22
Дэвис
6
Дукуре
6
ван де Бек
6
ван де Бек
6
Дукуре
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
1
Бернд Лено
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Главный тренер
Микель Артета
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Арсенал - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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