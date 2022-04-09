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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Брайтон
Арсенал - Брайтон: обзор матча 09 апреля 2022
Арсенал
09.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
21
Седрик Соареш
ПП
32
Эмиль Смит-Роу
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЛП
25
Мойзес Кайседо
ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
19
Леандро Троссард
АП
12
Энок Мвепу
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
66
Мигел Азиз
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
3-1-1-3-2
32
Рэмсдейл
4
Уайт
6
Габриэль
6
Локонга
34
Джака
21
Соареш
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
91
Ляказетт
32
Смит-Роу
3-1-4-1-1
97
Санчес
17
Кукурелья
34
Велтман
5
Данк
25
Кайседо
12
Мвепу
13
Гросс
28
Биссума
10
Мак Аллистер
19
Троссард
18
Уэлбек
Остались в запасе
Арсенал
Брайтон
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
66
Мигел Азиз
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
16
Йереми Сармиенто
АП
7
Солли Мач
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
66
Мигел Азиз
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
16
Йереми Сармиенто
АП
7
Солли Мач
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Арсенал - Брайтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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