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Манчестер Юнайтед - Лестер
Манчестер Юнайтед - Лестер: обзор матча 02 апреля 2022
Манчестер Юнайтед
02.04.2022, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
66'
Фред
63'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Лестер
90'
+2
Замена
П. Дака
️️️️
К. Ихеначо
90'
+1
Замена
Х. Чодури
️️️️
Н. Менди
Замена
Н. Матич
️️️️
П. Погба
75'
ГОЛ! 1:1!
Фред
66'
64'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Д. Эванс
63'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Мэддисон
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
С. Мактоминей
55'
Желтая карточка
С. Мактоминей
49'
Замена
А. Теллес
️️️️
Л. Шоу
46'
30'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
16'
Желтая карточка
У. Фофана
Желтая карточка
Л. Шоу
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-3-3
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
5
Магуайр
2
Далот
7
Фред
8
Мактоминей
8
Погба
19
Эланга
8
Фернандеш
19
Санчо
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
24
Джастин
35
Эванс
3
Фофана
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
6
Менди
11
Барнс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
23
Шоу
13
Теллес
13
Теллес
23
Шоу
8
Погба
18
Матич
18
Матич
8
Погба
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
8
Мактоминей
35
Эванс
12
Амарти
12
Амарти
35
Эванс
6
Менди
8
Чодури
8
Чодури
6
Менди
17
Ихеначо
27
Дака
27
Дака
17
Ихеначо
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лестер
1
Дин Хендерсон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Элдин Якупович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
64
Хуан Мата
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Элдин Якупович
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лестер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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