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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 15 января 2022
Манчестер Сити
15.01.2022, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Челси
70'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Челси
Замена
Г. Жезус
️️️️
Ф. Фоден
88'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Де Брюйне
85'
82'
Замена
М. Маунт
️️️️
М. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Ж. Канселу
70'
69'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Х. Зиеш
69'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Пулишич
32'
Желтая карточка
М. Ковачич
7'
Желтая карточка
М. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
19
Стерлинг
20
Силва
10
Грилиш
47
Фоден
26
Де Брюйне
3-3-1-2-1
13
Кепа
22
Рюдигер
5
Сарр
3
Силва
3
Аспиликуэта
91
Канте
3
Алонсо
8
Ковачич
22
Зиеш
11
Пулишич
9
Лукаку
26
Де Брюйне
20
Гюндоган
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
47
Фоден
9
Жезус
9
Жезус
47
Фоден
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
3
Алонсо
7
Маунт
7
Маунт
3
Алонсо
11
Пулишич
11
Вернер
11
Вернер
11
Пулишич
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Маркус Беттинелли
ВР
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
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Манчестер Сити
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