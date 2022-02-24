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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вулверхэмптон
Арсенал - Вулверхэмптон: обзор матча 24 февраля 2022
Арсенал
24.02.2022, четверг, 22:45
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
82'
Н. Пепе
90+5'
А. Ляказетт
10'
Х. Хванг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Вулверхэмптон
ГОЛ! 2:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Н. Пепе
90'
+5
Замена
Н. Тавареш
️️️️
К. Тирни
90'
+2
90'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Поденсе
89'
Желтая карточка
Р. Хименес
ГОЛ! 1:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Э. Нкетиа
82'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
С. Соареш
76'
75'
Замена
П. Нету
️️️️
Х. Хванг
Замена
Н. Пепе
️️️️
Г. Мартинелли
71'
61'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Н. Семеду
Желтая карточка
Б. Сака
38'
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хванг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
63
Тирни
4
Уайт
6
Габриэль
21
Соареш
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
91
Ляказетт
3-3-1-3
1
Са
15
Коди
29
Сайсс
3
Килман
27
Семеду
8
Невеш
21
Айт Нури
8
Моутинью
7
Хванг
9
Хименес
11
Поденсе
63
Тирни
17
Тавареш
17
Тавареш
63
Тирни
7
Мартинелли
19
Пепе
19
Пепе
7
Мартинелли
21
Соареш
9
Нкетиа
9
Нкетиа
21
Соареш
27
Семеду
17
Кастро
17
Кастро
27
Семеду
11
Поденсе
18
Дендокер
18
Дендокер
11
Поденсе
7
Хванг
7
Нету
7
Нету
7
Хванг
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Главный тренер
Микель Артета
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
24
Тоти
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
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