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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 02 октября 2021
Манчестер Юнайтед
02.10.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
43'
А. Марсьяль
65'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
90'
+2
Замена
Л. Доббин
️️️️
Д. Грей
76'
Желтая карточка
А. Дукуре
72'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Э. Гордон
Замена
П. Погба
️️️️
Фред
70'
65'
ГОЛ! 1:1!
Э. Таунсенд
Пас отдал
А. Дукуре
Замена
К. Роналду
️️️️
Э. Кавани
57'
Замена
Д. Санчо
️️️️
А. Марсьяль
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Марсьяль
Пас отдал
Б. Фернандеш
43'
Желтая карточка
М. Гринвуд
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
11
Льюис Доббин
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
19
Варан
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Мактоминей
8
Фернандеш
11
Гринвуд
9
Марсьяль
10
Кавани
4-2-3-1
1
Пикфорд
5
Кин
22
Мина
4
Годфри
12
Динь
6
Дукуре
25
Аллан
25
Таунсенд
10
Гордон
10
Грей
23
Рондон
7
Фред
8
Погба
8
Погба
7
Фред
9
Марсьяль
19
Санчо
19
Санчо
9
Марсьяль
10
Кавани
7
Роналду
7
Роналду
10
Кавани
10
Гордон
22
Дэвис
22
Дэвис
10
Гордон
10
Грей
11
Доббин
11
Доббин
10
Грей
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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