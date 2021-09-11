Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 11 сентября 2021
Лестер
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
62'
Б. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Сити
85'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Г. Жезус
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
75'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Мэддисон
74'
Замена
А. Лукман
️️️️
Х. Барнс
73'
64'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Ф. Торрес
62'
ГОЛ! 0:1!
Б. Силва
Замена
Д. Эванс
️️️️
Я. Вестергор
61'
38'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
26'
Желтая карточка
Родри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
4-4-1-1
1
Шмейхель
5
Бертранд
2
Сеюнджу
23
Вестергор
21
Кастань
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
14
Торрес
20
Силва
10
Грилиш
9
Жезус
11
Барнс
11
Лукман
11
Лукман
11
Барнс
23
Вестергор
35
Эванс
35
Эванс
23
Вестергор
10
Мэддисон
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Мэддисон
9
Жезус
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
9
Жезус
14
Торрес
19
Стерлинг
19
Стерлинг
14
Торрес
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
47
Фил Фоден
ЛВ
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Манчестер Сити
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Холанд подал в суд на польского электрика
Вчера, 20:16
6
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
Холанд подал в суд на польского электрика
Вчера, 20:16
6
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+