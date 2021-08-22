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Материалы

Арсенал - Челси

22.08.2021, Воскресенье, 18:30 мск Лондон, стадион Эмирейтс Англия. Премьер-лига, 2 тур Арсенал - Челси
Товарищеские матчи 2021
Август
1 августа, воскресенье 17:00 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 22:15 Челси 0:1 Арсенал
15 тур
26 декабря, суббота 20:30 Арсенал 3:1 Челси
Англия. Кубок (2019/2020)
Финал
1 августа, суббота 19:30 Арсенал 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
21 января, вторник 23:15 Челси 2:2 Арсенал
20 тур
29 декабря, воскресенье 17:00 Арсенал 1:2 Челси
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, Финал
29 мая, среда 22:00 Челси 4:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
19 января, суббота 20:30 Арсенал 2:0 Челси
2 тур
18 августа, суббота 19:30 Челси 3:2 Арсенал
Международный кубок чемпионов 2018

1 августа, среда 22:00 Арсенал 1:1
(6:5)п		 Челси
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/2 финала
ответный матч		 24 января, среда 23:00 Арсенал 2:1 Челси
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 10 января, среда 23:00 Челси 0:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
3 января, среда 22:45 Арсенал 2:2 Челси
5 тур
17 сентября, воскресенье 15:30 Челси 0:0 Арсенал
Суперкубок Англии 2017

6 августа, воскресенье 16:00 Арсенал 1:1
(4:1)п		 Челси
Товарищеские матчи 2017

22 июля, суббота 14:40 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Кубок (2016/2017)
Финал
27 мая, суббота 19:30 Арсенал 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
4 февраля, суббота 15:30 Челси 3:1 Арсенал
6 тур
24 сентября, суббота 19:30 Арсенал 3:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
24 января, воскресенье 19:00 Арсенал 0:1 Челси
6 тур
19 сентября, суббота 14:45 Челси 2:0 Арсенал
Суперкубок Англии 2015

2 августа, воскресенье 17:00 Арсенал 1:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
26 апреля, воскресенье 18:00 Арсенал 0:0 Челси
7 тур
5 октября, воскресенье 17:20 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 16:45 Челси 6:0 Арсенал
17 тур
23 декабря, понедельник 23:59 Арсенал 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
4 раунд
29 октября, вторник 23:45 Арсенал 0:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
20 января, воскресенье 17:30 Челси 2:1 Арсенал
6 тур
29 сентября, суббота 15:45 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 15:45 Арсенал 0:0 Челси
10 тур
29 октября, суббота 15:45 Челси 3:5 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
27 декабря, понедельник 23:00 Арсенал 3:1 Челси
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
14 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Арсенал 1:4 Челси
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Челси 1:2 Арсенал
Англия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
18 апреля, суббота 20:15 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Арсенал
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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