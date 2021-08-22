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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 августа 2021
Саутгемптон
22.08.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
30'
Фред (АГ)
55'
М. Гринвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Д. Стивенс
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
П. Погба
86'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Н. Матич
Замена
К. Уокер-Питерс
️️️️
Р. Перро
79'
76'
Желтая карточка
Г. Магуайр
76'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Фред
Замена
И. Диалло
️️️️
М. Дженепо
70'
59'
Замена
Д. Санчо
️️️️
А. Марсьяль
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
П. Погба
Желтая карточка
М. Дженепо
51'
Замена
Я. Беднарек
️️️️
Т. Уолкотт
46'
31'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Фред
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
4-2-2-2
29
МакКарти
15
Перро
5
Стивенс
22
Салису
2
Ливраменто
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
12
Дженепо
32
Уолкотт
10
Армстронг
19
Адамс
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
18
Матич
7
Фред
8
Погба
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Марсьяль
32
Уолкотт
5
Беднарек
5
Беднарек
32
Уолкотт
15
Перро
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
15
Перро
12
Дженепо
27
Диалло
27
Диалло
12
Дженепо
7
Фред
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Фред
18
Матич
77
Лингард
77
Лингард
18
Матич
9
Марсьяль
19
Санчо
19
Санчо
9
Марсьяль
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
27
Натан Редмонд
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
7
Даниэль Джеймс
ПВ
22
Том Хитон
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
27
Натан Редмонд
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
22
Том Хитон
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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