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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Шахтер
Ворскла - Шахтер: обзор матча 23 октября 2021
Ворскла
23.10.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
65'
Тете
79'
М. Соломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Шахтер
82'
Замена
Е. Конопля
️️️️
Исмаили
79'
ГОЛ! 0:2!
М. Соломон
Пас отдал
Марлос
65'
ГОЛ! 0:1!
Тете
Желтая карточка
И. Пердута
59'
56'
Замена
Г. Судаков
️️️️
Т. Степаненко
Замена
И. Песич
️️️️
А. Скляр
49'
46'
Замена
Тете
️️️️
Педриньо
46'
Замена
Д. Сикан
️️️️
А. Патрик
46'
Замена
М. Соломон
️️️️
Фернандо
41'
Желтая карточка
Фернандо
Вторая желтая
О. Тилль
29'
Желтая карточка
О. Тилль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ворскла
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
77
Иван Песич
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
19
Артем Бондаренко
АП
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-2-2-3
31
Ризнык
5
Тамм
44
Пердута
14
Кане
25
13
Яворский
18
Тилль
6
Скляр
38
Челядин
99
Ранжел
7
Степанюк
4-1-2-2-1
12
Трубин
17
Додо
5
Бондарь
6
Марлон
31
Исмаили
27
Степаненко
10
Педриньо
8
Майкон
10
Марлос
10
Патрик
11
Фернандо
6
Скляр
77
Песич
77
Песич
6
Скляр
31
Исмаили
22
Конопля
22
Конопля
31
Исмаили
27
Степаненко
8
Судаков
8
Судаков
27
Степаненко
11
Фернандо
10
Соломон
10
Соломон
11
Фернандо
10
Педриньо
11
Тете
11
Тете
10
Педриньо
10
Патрик
14
Сикан
14
Сикан
10
Патрик
Остались в запасе
Ворскла
Шахтер
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
19
Артем Бондаренко
АП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
19
Артем Бондаренко
АП
27
Михаил Мудрик
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ворскла - Шахтер
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
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