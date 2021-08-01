Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Рух
Ворскла - Рух: обзор матча 01 августа 2021
Ворскла
01.08.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Рух
42'
А. Скляр
60'
Р. Степанюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Рух
Замена
И. Песич
️️️️
И. Кане
84'
Замена
L.
️️️️
О. Тилль
83'
Замена
В. Вакула
️️️️
Д. Пуцлин
79'
73'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
О. Кузык
63'
Замена
А. Борячук
️️️️
Ю. Климчук
ГОЛ! 2:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
О. Тилль
60'
46'
Замена
В. Федорчук
️️️️
О. Притула
46'
Замена
П. Ореховский
️️️️
Р. Карасюк
ГОЛ! 1:0!
А. Скляр
42'
Желтая карточка
А. Скляр
26'
21'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
38
Артем Челядин
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Рух
10
Остап Притула
ЦП
70
Юрий Климчук
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Ворскла
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
8
Luizao
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Данил Кравчук
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
5
Валерий Федорчук
ЦП
2
Роман Гагун
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
10
Павел Ореховский
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
4-4-2
31
Ризнык
5
Тамм
25
14
Кане
44
Пердута
17
Чеснаков
6
Пуцлин
18
Тилль
6
Скляр
7
Степанюк
38
Челядин
1-5
10
Притула
9
Мартынюк
13
Бандура
29
Белый
73
Лях
17
Карасюк
18
Тилль
8
8
18
Тилль
6
Пуцлин
99
Вакула
99
Вакула
6
Пуцлин
14
Кане
77
Песич
77
Песич
14
Кане
10
Притула
5
Федорчук
5
Федорчук
10
Притула
Сыч
18
Альваренга
18
Альваренга
Сыч
17
Кузык
15
15
17
Кузык
17
Карасюк
10
Ореховский
10
Ореховский
17
Карасюк
70
Климчук
23
Борячук
23
Борячук
70
Климчук
Остались в запасе
Ворскла
Рух
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
21
Данил Кравчук
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
79
Юрий Панькив
ВР
2
Роман Гагун
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
21
Данил Кравчук
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
2
Роман Гагун
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Ворскла - Рух
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
Новости команд
Все
Ворскла
Рух
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+