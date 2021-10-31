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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Енисей
Кубань - Енисей: обзор матча 31 октября 2021
Кубань
31.10.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 1
Завершен
Енисей
74'
А. Козлов
77'
В. Алейников
21'
М. Комков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань - Енисей
Желтая карточка
К. Климов
90'
+1
85'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Иванов
Замена
С. Таказов
️️️️
М. Сидоров
81'
ГОЛ! 2:1!
В. Алейников
77'
Замена
К. Климов
️️️️
Н. Кармаев
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Козлов
74'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Р. Гиголаев
74'
71'
Замена
Н. Марков
️️️️
М. Сухомлинов
63'
Замена
А. Зотов
️️️️
А. Саная
63'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Раздорских
Замена
А. Саркисов
️️️️
И. Петров
62'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Лаук
62'
Желтая карточка
И. Петров
52'
50'
Желтая карточка
М. Комков
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Комков
Желтая карточка
Н. Кармаев
19'
6'
Желтая карточка
А. Саная
5'
Желтая карточка
А. Рукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Кубань
91
Даниил Баринов
ВР
1
Андрей Климович
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Алексей Шульгин
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
90
Кирилл Климов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
4-1-4-1
1
Нестеренко
81
Сидоров
27
Грицаенко
45
Кармаев
5
Эдиев
38
Алейников
13
Гиголаев
87
Безденежных
10
Петров
36
Гурфов
10
Лаук
3-2-4-1
1
Опарин
33
Феррейра
42
Лапшов
6
Рукас
33
Масловский
33
Сухомлинов
10
Комков
21
Раздорских
8
Иванов
77
Самойлов
32
Саная
13
Гиголаев
52
Лобкарев
52
Лобкарев
13
Гиголаев
81
Сидоров
30
Таказов
30
Таказов
81
Сидоров
10
Петров
11
Саркисов
11
Саркисов
10
Петров
45
Кармаев
90
Климов
90
Климов
45
Кармаев
10
Лаук
32
Козлов
32
Козлов
10
Лаук
33
Сухомлинов
13
Марков
13
Марков
33
Сухомлинов
8
Иванов
90
Ломакин
90
Ломакин
8
Иванов
32
Саная
21
Зотов
21
Зотов
32
Саная
21
Раздорских
8
Канаплин
8
Канаплин
21
Раздорских
Остались в запасе
Кубань
Енисей
91
Даниил Баринов
ВР
1
Андрей Климович
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
19
Алексей Шульгин
ПВ
18
Александр Надольский
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Андрей Климович
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
19
Алексей Шульгин
ПВ
Остались в запасе
18
Александр Надольский
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Кубань - Енисей
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
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