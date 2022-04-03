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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Зенит
Сочи - Зенит: обзор матча 03 апреля 2022
Сочи
03.04.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Зенит
87'
Замена
Н. Алип
️️️️
Д. Круговой
87'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Малком
Замена
И. Попов
️️️️
К. Нобоа
76'
Травма
К. Нобоа
75'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
72'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
69'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
А. Юсупов
69'
66'
Замена
И. Сергеев
️️️️
А. Дзюба
66'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
А. Сутормин
Желтая карточка
И. Юрганов
45'
+2
42'
Желтая карточка
Малком
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛАЗ
5
Родригао
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПАЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Викторьен Ангбан
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
71
Ивелин Попов
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Джанаев
5
Родригао
16
Дркушич
20
Юрганов
17
Макарчук
15
Цаллагов
27
Заика
4
Юсупов
16
Нобоа
7
Ангбан
9
Кассьерра
4-1-1-3-1
41
Кержаков
11
Сутормин
3
Дуглас Сантос
78
Чистяков
3
Круговой
5
Барриос
14
Кузяев
10
Малком
33
Клаудиньо
77
Мостовой
22
Дзюба
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
16
Нобоа
71
Попов
71
Попов
16
Нобоа
4
Юсупов
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
4
Юсупов
3
Круговой
28
Алип
28
Алип
3
Круговой
10
Малком
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Малком
22
Дзюба
33
Сергеев
33
Сергеев
22
Дзюба
11
Сутормин
9
Алберто
9
Алберто
11
Сутормин
Остались в запасе
Сочи
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Сочи - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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