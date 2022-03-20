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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 20 марта 2022
Динамо
20.03.2022, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
90'
Ф. Смолов (П)
59'
Д. Полоз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Ростов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Смолов
90'
88'
Замена
А. Мухин
️️️️
Р. Тугарев
81'
Замена
Н. Поярков
️️️️
А. Лангович
80'
Замена
М. Турищев
️️️️
Д. Полоз
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Д. Лаксальт
80'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
79'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Н. Моро
74'
69'
Замена
А. Соу
️️️️
Н. Комличенко
68'
Желтая карточка
Х. Байрамян
68'
Замена
А. Селява
️️️️
К. Щетинин
Замена
Д. Макаров
️️️️
К. Тюкавин
60'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Фомин
60'
59'
ГОЛ! 0:1!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Сильянов
Замена
Г. Варела
️️️️
С. Паршивлюк
46'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
33'
26'
Желтая карточка
К. Щетинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
70
Константин Тюкавин
РФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
77
Денис Макаров
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
11
Сергей Кочканян
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шунин
93
Лаксальт
2
Бальбуэна
4
Евгеньев
18
Паршивлюк
74
Фомин
6
Моро
27
Грулев
23
Захарян
17
Шиманьски
70
Тюкавин
4-1-3-2
30
Песьяков
87
Лангович
4
Мелехин
55
Осипенко
45
Сильянов
15
Глебов
8
Тугарев
19
Байрамян
7
Полоз
27
Комличенко
10
Щетинин
70
Тюкавин
77
Макаров
77
Макаров
70
Тюкавин
93
Лаксальт
9
Н'Жи
9
Н'Жи
93
Лаксальт
74
Фомин
7
Скопинцев
7
Скопинцев
74
Фомин
18
Паршивлюк
2
Варела
2
Варела
18
Паршивлюк
6
Моро
90
Смолов
90
Смолов
6
Моро
10
Щетинин
8
Селява
8
Селява
10
Щетинин
87
Лангович
16
Поярков
16
Поярков
87
Лангович
8
Тугарев
29
Мухин
29
Мухин
8
Тугарев
7
Полоз
7
Турищев
7
Турищев
7
Полоз
27
Комличенко
9
Соу
9
Соу
27
Комличенко
Остались в запасе
Динамо
Ростов
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
11
Сергей Кочканян
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
70
Александр Дьячков
ВР
11
Сергей Кочканян
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
21
Степан Мельников
ЛВ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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