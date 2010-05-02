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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Витория Сетубал
Маритиму - Витория Сетубал: обзор матча 02 мая 2010
Маритиму
02.05.2010, воскресенье, 23:15
Чемпионат Португалии, 29 тур
2 : 0
Завершен
Витория Сетубал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Маритиму - Витория Сетубал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
0 : 0
08.11.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Сетубал
2 : 0
26.07.2020
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Спортинг
0 : 0
21.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Сетубал
1 : 2
13.07.2020
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Авеш
1 : 0
08.07.2020
Витория Сетубал
Португалия. Примейра, 30 тур
Витория Сетубал
2 : 3
04.07.2020
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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Маритиму
Витория Сетубал
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
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2023.01.27 00:38
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Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
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Экс-зенитовец Данни стал спортивным директором португальского клуба
2023.11.18 18:46
«Химки» объявили о покупке бразильца Андраде
2023.02.09 10:26
1
«Химки» купили бразильского защитника за 300 тысяч
2023.01.28 08:16
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«Химки» согласовали переход бразильского защитника
2023.01.27 00:38
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Вратарь «Бенфики» Злобин пропустил гол, забитый в падении через себя в девятку на последней минуте кубкового матча
2019.12.22 01:15
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Примейра. «Порту» после вылета от «Краснодара» разгромил «Виторию Сетубал», Зе Луиш оформил хет-трик
2019.08.18 01:25
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«МЮ» отдал голкипера Перейру в аренду «Витории Сетубал»
2018.08.03 06:41
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