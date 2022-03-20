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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Мидтьюлланд
Силькеборг - Мидтьюлланд: обзор матча 20 марта 2022
Силькеборг
20.03.2022, воскресенье, 16:30
Дания. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
90+4'
Х. Дальсгаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Мидтьюлланд
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Х. Дальсгаард
84'
Замена
D. Ousted
️️️️
Э. Рафн Олафссон
75'
Замена
Паулиньо
️️️️
Н. Дир
Желтая карточка
Р. Карстенсен
74'
72'
Замена
В. Лав
️️️️
Ж. Брумадо
Замена
Н. Валлис
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
62'
Желтая карточка
С. Тейтур Тордарсон
57'
46'
Замена
П. Систо
️️️️
Г. Исаксен
46'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Маррони
Замена
О. Сонне
️️️️
Л. Энгель
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Силькеборг
7
Николай Валлис
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Мидтьюлланд
29
Паулиньо
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
7
Макс Майер
АП
1
David Ousted
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
2-4-4
1
Ларсен
29
Карстенсен
26
Калисир
23
Тордарсон
23
Гояни
6
Бринк
8
Йоргенсен
9
Хелениус
3
Сальквист
4
Энгель
19
Клинге
3-3-2-2
1
Олафссон
17
Тюхосен
3
Хег
2
Андерссон
3
Дальсгаард
25
Онидика
44
Дир
11
Исаксен
10
Эвандер
38
Маррони
74
Брумадо
23
Тордарсон
7
Валлис
7
Валлис
23
Тордарсон
4
Энгель
22
Сонне
22
Сонне
4
Энгель
44
Дир
29
Паулиньо
29
Паулиньо
44
Дир
11
Исаксен
77
Систо
77
Систо
11
Исаксен
1
Олафссон
1
1
1
Олафссон
38
Маррони
14
Чилуфья
14
Чилуфья
38
Маррони
74
Брумадо
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
74
Брумадо
Остались в запасе
Силькеборг
Мидтьюлланд
16
Frederik Carstensen
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
35
Шарлес
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
16
Frederik Carstensen
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
40
Александер Буш
ЦФ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Остались в запасе
35
Шарлес
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Силькеборг - Мидтьюлланд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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